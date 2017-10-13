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KKTC, erken seçime gidiyor; tarih verildi

İktidar ve muhalefet erken seçim konusunda anlaştı

13 Ekim 2017 12:28

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidar ve muhalefet, erken seçime gidilmesi konusunda tarih verdi.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'nın verdiği seçim tarihi konusunda sıcak bakarak erken seçime gitme yönünde ki görüşüne “Hayırlı olsun” dedi. CTP Genel Başkanı Erhürman, Bayrak Radyo TV (BRT)’de katıldığı 17’nci saat programında seçim için 7 Ocak tarihini verdi. Özgürgün, aynı programa telefonla bağlanarak verilen seçim tarihinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özgürgün, “Tarih verilmiştir gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

KKTC yüksek seçim Kurulu gerekli seçim çalışmalarını yetiştirebilirse 7 ocak tarihinde erken seçime gidileceği belirtildi.

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