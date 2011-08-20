-KKTC ekonomisine Türkiye katkısı LEFKOŞA (A.A) - 20.08.2011 - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, KKTC ekonomisinin gelişmesinde Türkiye'den yapılan yardımların önemli rolü olduğunu belirterek, ''Cari bütçe açıklarını kendi gelirleri ile karşılayan; Türkiye'den sağlanan destekleri alt yapı yatırımları, reel sektör destekleri ve savunma harcamaları için kullanan bir KKTC ekonomisi hedef olarak seçilmelidir'' dedi. Büyükelçi Akça, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti tarafından hazırlanan ''2010 Yılı Faaliyet Raporu''nun sunuş bölümünde yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisini sağlam ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmanın, Türkiye tarafından sağlanan yardımların ana hedefi olduğunu vurguladı. Her yıl yayımlanan Yardım Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu'nu sürekli geliştirerek kamuoyuna sunmayı önemli bir görev saydıklarını ifade eden Büyükelçi Akça, şunları kaydetti: ''KKTC ekonomisinin gelişmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden yapılan yardımların rolü önemlidir. Bu nedenle, yardımlarla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak, hem şeffaflık hem de hesap verebilirlik açısından bir sorumluluktur. KKTC ekonomisini, ihtiyaç duyduğu kendine yetebilir alt yapıyı kurarak, sağlam ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan yardımların ana hedefidir. Bu hedefin başarılmasıyla Kıbrıs Türklerinin refah düzeyinin yükseltilmesi ve genç kuşakların yarınlara umutla bakması sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'den sağlanan yardımların daha etkin kullanılması için görev yapan Yardım Heyeti Başkanlığı 2010 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür.'' -''Önemli adımlar atıldı''- 2010 yılı Faaliyet Raporu'nun önceki yıllardaki raporlardan farklılığına işaret eden Büyükelçi Akça, şöyle devam etti: ''2010 Yılı Faaliyet Raporu'nun bir özelliği de 2010-2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı'nın ilk yılının sonuçlarını değerlendiriyor olmasıdır. Kamunun etkin hale getirilerek özel sektörün güçlendirilmesini stratejik öncelik olarak belirleyen Program 2010 yılında başarıyla uygulanmıştır. Program kapsamında alınan tedbirlerle kamu maliyesinin dengeye getirilmesi, ekonomide israfın önlenmesi ve reel sektöre yönelik yeni desteklerin devreye alınması konusunda önemli adımlar atılmıştır. İlk yılda atılan bu adımlar kalan 2 yılda programın uygulanması ile iş yapma ortamının daha güvenilir ve cazip hale getirilerek KKTC ekonomisinin kalkınma hızının artırılması hususunda güçlü ipuçları vermektedir. Söz konusu sonuçlar 2010 yılında başlayan ekonomik büyümenin 2011 yılında daha da artacağını göstermektedir.'' Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça sunumunda, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Cari bütçe açıklarını kendi gelirleri ile karşılayan; Türkiye'den sağlanan destekleri alt yapı yatırımları, reel sektör destekleri ve savunma harcamaları için kullanan bir KKTC ekonomisi hedef olarak seçilmelidir. Bu yapıda, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, özel sektör ile kamu sektörü birbiriyle doğru biçimde ilişki kurmaya başlamış ve sosyal denge oluşması yönünde alt yapı hazır hale gelmiş olacaktır. Cari bütçe açıklarının Türkiye'den karşılandığı bir KKTC ekonomisinde özel sektörün yerinin doğru tespit edilmesi, çalışan-işveren dengesi ile siyasetçi-seçmen ilişkisinin doğru biçimde kurulması olanaklı olmayacaktır.''