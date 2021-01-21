KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde saat 17.27'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, merkez üssü Gazimağusa olan 5,0 büyüklüğündeki depremin 55, 68 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denidi.