KKTC Dışişleri Bakanı: Sınır kapılarında KKTC vatandaşlarına ayrımcılık yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının, sınır kapılarında KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yaptığını söyledi.

Kıbrıs'ta dün Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla iki tarafı birbirine bağlayan kapı sayısı 9'a yükseldi. Özersay, Derinya ve Aplıç kara sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak, Rum yönetiminin Türkler arasında ayrımcılık yaptığını belirterek eleştiride bulundu. Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney'e geçişinin engellediğini ve bunun düzeltilmesi için Rum yönetimine çağrılar yapıp, önerilerde bulunduklarını belirten Dışişleri Bakanı, "Rum tarafı bir ayrımcılık yapmaktadır ve bu da bizi rahatsız eden bir husustur. Bazı istisnalar hariç, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının büyük bir bölümünün Güney’e geçişine Rum Yönetimi izin vermemektedir. Bu içimizi burkan ve bizi rahatsız eden bir durumdur." dedi.



Rumların engellemesini gayri adil bir uygulama olarak değerlendiren Özersay, uyarılara rağmen Rum tarafının engellemeyi ısrarla sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Özersay, "Temennim odur ki, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı yaptığımız önerilere daha olumlu yaklaşır ve bu konuda da bir ilerleme kaydedilir. Biz bu haksız uygulamanın giderilmesi ve düzeltilmesi için girişimlerimize devam edeceğiz. Başka kapıların açılmasını da hükümet olarak desteklemekteyiz. Ama bu kapılardan geçiş uygulamasının bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde ve ayrımcılık gözetilmeden yapılması konusundaki mücadelemizi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Evlilik şartı var

Kıbrıs Rum tarafı, 1974'ten sonra KKTC vatandaşı olan Türklerin Güney Kıbrıs'a geçişini engelliyor. Güney Kıbrıs'a, sadece 1974 öncesinde Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türk veya Rum biriyle evlenen biri geçiş yapabiliyor.