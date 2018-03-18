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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Afrin açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Sİlahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e girmesiyle ilgili, "Türkiye bizim yanımızda durmuştur, biz de bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız" açıklaması yaptı

18 Mart 2018 17:36

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Sİlahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e girmesiyle ilgili, \"Türkiye bizim yanımızda durmuştur, biz de bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız\" açıklaması yaptı.
Doğan Haber Ajansı\'na konuşan Özersay, \"Türkiye Cumhuriyeti, bu bölgede dikkate alınmak zorunda olan en önemli aktör olduğunu bir kez daha gösterdi\" dedi.
Türkiye\'nin haklı olarak dış politikadaki müttefiklik ilişkisinin sözde kalmasına tahammülü olmadığını kaydeden Özersay, \"Türkiye, bunu sahada görmek istediğini ortaya koyuyor. Güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu haklı askeri harekatın adım adım bu noktaya varması ve sonuca yaklaşması memnuniyet vericidir\" diye konuştu. Özersay şunları kaydetti:
\"Bu harekatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün yegane güvencesi olduğunu bölgesel ve uluslararası unsurlar da bir kez daha görmüş oldular. Yıllarca Kıbrıs Türkü çok zor dönemlerden geçerken ve mücadele ederken Türkiye bizim yanımızda durmuştur, biz de bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız.\"

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