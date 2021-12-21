KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: KKTC’nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan; biz burada tanınan devlet muamelesi görüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC’nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, İslamabad temasları çerçevesinde KKTC İslamabad Temsilciliği’nde bugün basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Pakistan’ın önde gelen medya mensuplarının katıldığı toplantıda KKTC’nin Kıbrıs konusuna ilişkin yeni tezini anlatarak soruları yanıtladı.

AA’nın haberine göre, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınmasıyla ilgili bir politikayı ön plana çıkarmadıklarını belirten Ertuğruloğlu, “Şu anda savunduğumuz, Ada’da iki egemen ve eşit uluslararası statüsü olan devlet olduğudur.” ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Pakistan ve Azerbaycan’dan tanınma geleceğine dair spekülatif haberlere işaret ederek, KKTC’nin tanınması yönünde Azerbaycan, Pakistan veya başka bir ülkeden talepleri olmadığını aktardı.

Ada’da iki egemen eşit devletin varlığının kabulüne gelindikten sonra tanınma meselesinin gündeme geleceğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, “KKTC’nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz.” diye konuştu.

Ertuğruloğlu, Pakistan’a Kıbrıs meselesine yaklaşımından ötürü teşekkürlerini ileterek, “Ana vatan Türkiye dışında Pakistan, Kıbrıs Adası’na ve Kıbrıs sorunu gerçeğine olumlu ve doğru yaklaşıma sahip tek ülkedir. Umarım diğer ülkeler Pakistan örneğini takip eder.” ifadelerini kullandı.

Keşmir meselesini karmaşık ve kendine özgü bir problem olarak nitelendiren Ertuğruloğlu, “Keşmir halkı da uluslararası adaletsizlik ve yanlış tanımlamalar sebebiyle acı çekiyor.” dedi.