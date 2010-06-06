KKTC Din işleri Başkanı, Papa ile görüşemedi

T24 - Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Papa 16. Benedikust, KKTC Din İşleri Başkanı Yusuf Suiçmez ile görüşemedi. Bu arada Suiçmez, Rum tarafına geçişi öncesi polis kontrol noktasında yarım saat kadar bekletildi.





Papanın, Rum kesimindeki temaslarının son gününde saat 16:00'da Ledra Palas yakınlarındaki Vatikan Büyükelçiliğinde Suiçmez ile görüşeceği duyurulmuştu.





Ledra Palas sınır kapısından geçiş işlemleri için yarım saat kadar Rum polis noktasında bekletilen Suiçmez, Vatikan Büyükelçiliği'ne geç vardığı için görüşme gerçekleşemedi.





Suiçmez'in görüşmede Papa'ya Kıbrıs Rum kesimindeki camilerin durumuyla ilgili bir kitap vermeyi planladığı öğrenildi.





Papa, Vatikan Büyükelçiliği yanında bulunan Katolik Kilisesinde ayine katılmasının ardından adadan ayrılmak üzere Larnaka Havaalanına hareket etti.

