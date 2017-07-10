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KKTC Din İşleri Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Soruşturmayı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

10 Temmuz 2017 14:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre; İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır'a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün (Pazartesi) erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi.

KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay'ın, Bylock kullandığı ve 'FETÖ' üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.

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