-KKTC DERDİNİ DİZİYLE ANLATACAK LEFKOŞA (A.A) - 05.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TRT ile Bayrak Televizyonu (BRT) işbirliğinde Kıbrıs'ta yaşanan olaylar ve milli mücadele yıllarındaki gerçekleri dünyaya gösterecek ortak bir dizi yapılabileceğini ifade ederek, 'Kıbrıs'ta yaşanan olayları anlatan bir dizi yapılması ve gerçeklerin tüm dünyaya gösterilmesi önemli'' dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük, ''Gölgeler ve Suretler'' isimli filmin galasına katılmak amacıyla KKTC'ye gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabullerde, BRT Müdürü Özer Kanlı da hazır bulundu. Eroğlu, TRT'nin gücünün ortada olduğunu, dünyada izlenen ve sürekli gelişen bir kurum olduğunu belirterek, BRT'nin, TRT'nin vereceği destek ve güçle çok daha iyi noktalara geleceğini kaydetti. Derviş Eroğlu, BRT'nin TRT'den alacağı ve yararlanacağı çok şey olduğuna, TRT'nin haber, söyleşi programı ve benzeri programlarını BRT ile paylaşması durumunda BRT'nin güçleneceğine işaret ederek, bunun yanında Kıbrıs sorunu ve olaylarının ''Gölgeler ve Suretler'' filmi gibi, ama bir dizi şeklinde anlatılmasının önemli olduğunu belirtti. -KIBRIS OLAYLARINI ANLATAN DİZİ TEKLİFİ- Böyle bir dizinin yapılmasının ve gerçeklerin tüm dünyaya anlatılmasının yararlı olacağını vurgulayan Eroğlu, böyle bir dizinin, Kıbrıs Türk halkının nereden nereye geldiğini anlatması ve bunu dünyayla paylaşmasının önemine değindi. Eroğlu, olayların 1974'te değil, adada 1955-1958-1960-1963'lerin yaşandığını hatırlattı. Eroğlu, bazen Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile konuşurken, 1974'ten ''işgal'' diye bahsettiğinde, ona ''Sizin işgal dediğiniz, bizim kurtuluşumuzdur, o gün bizim özgürlük bayramımızdır'' dediğini, Hristofyas'ın da yüzünün asıldığını anlattı. Rumların, ''Kıbrıs'ta olaylar 1974'te başladı'' propagandasını iyi yaptığını, bu yüzden böyle bir dizinin yapılmasının Kıbrıs Türk halkının propagandasında önemli bir yer tutacağına inandığını belirten Eroğlu, TRT'den ayrıca, bu yıl Türkiye'de ilan edilen ''KKTC Turizm Yılı'' kampanyasına da destek vermesini istedi. Eroğlu, TRT'nin KKTC'yi tanıtıcı reklamlar yayımlaması ve Turizm Yılı kampanyasına destek vermesiyle KKTC'nin iyi ve güzel bir turizm yılı geçireceğini söyledi. -TRT GENEL MÜDÜRÜ ŞAHİN- TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de Gölgeler ve Suretler filminin TRT'nin ortak yapımı olduğunu, yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in yaptığını, güzel bir film olduğunu ve Kıbrıs'ta 1974 öncesi olayları anlattığını ve bunun Rum tarafının ''Kıbrıs'ta sorun 1974'te başladı'' söylemini bitirdiğini ifade etti. Şahin, TRT'nin normalde sinema filmlerini desteklemediğini, ancak Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in filminin, konusunun önemi dolayısıyla desteklendiğini belirterek, önemli olanın Kıbrıs'ı, yeniden Türkiye ve dünyanın gündemine getirmek olduğunu söyledi. ''Umarım Rum tarafı da bu filmden gerekli dersi alır'' diyen Şahin, dizi konusunda da siyasi irade gerektiğini, ayrıca dizi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, güzel bir dizi yapılması durumunda KKTC'nin tarihinin, geçmişinin ve güzelliklerinin çok iyi tanıtılabileceğini kaydetti. Bu konuda TRT olarak üzerlerine düşeni yapabileceklerini ifade eden Şahin, ancak siyasi iradenin de bu konuda ''bastırması'' gerektiğini söyledi. Şahin, BRT ile eğitim ve teknik destek konularında çalışmaları olduğunu, çok yakından ilgilenemeseler de imkan oldukça yardımcı olduklarını ifade ederek, TRT'nin KKTC'de bir ofisi olması için kendilerine yer gösterildiğini, ancak TRT olarak buraya bir stüdyo yapıp BRT ile ortak kullanabileceklerini anlattı. Bu konuda da siyasi desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Şahin, bu konuyu döndükten sonra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ileteceklerini ifade etti. BRT Müdürü Özer Kanlı da TRT ile KKTC'de bir dizi seti oluşturmayı, yeni işbirlikleri yapmayı planladıklarını, bu çalışmaların BRT için yeni ufuklar açacağını kaydetti.