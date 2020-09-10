KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini, KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC'deki vakaların artması üzerine dün saat 23.00 sıralarında Türkiye'den gönderilen ambulans uçak ile KKTC'de tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hastanın nakli gerçekleştirilirken, mevcutta bulunan hastaların da peyderpey nakillerinin yapılması bekleniyor.

KKTC'de mart ayında yurt dışı uçuşlarının başlaması ile birlikte Koronavirüs vaka sayısı 200 civarında olurken, temaslı sayısı 2 bin kişiyi aşmış durumda.

KKTC Sağlık Bakanlığı 2 bin 200 kişinin hastane, yurt ve otellerde takibini sürdürürken, dünyayı eskisi altına alan Covid-19 nedeniyle KKTC'de 4 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)