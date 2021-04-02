KKTC'de yeni Koronavirüs kararları: İlçeler arası geçiş yasağı kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile ilçeler arası geçiş yasağı kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını önlemleri ve sektörel açılım gündemiyle toplandı. Başbakan Hamza Ersan Saner, toplantının ardından yeni kararları açıkladı. Buna göre, ilçeler arası geçiş yasağının kaldırılmasına karar verilirken, sokağa çıkma yasağı kuralların 1 hafta daha devam etmesi kararlaştırıldı. Başbakan Saner, 5-12 Nisan arasında pazartesi gününden cumartesiye kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu yeni kararlar şu şekilde: