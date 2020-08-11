KKTC'de öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen meslekten ihraç edildi

KKTC'de, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulunup video kameraya kaydettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sona erdi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamu görevinden ihraç edildi.

İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu. İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., görüntüleri arkadaşlarına gösterdi.

Olay, mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede görüntüler tespit edildi.

Bakan açıklama yaptı: Çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız

Adli soruşturma sürerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Çavuşoğlu, "Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan soruşturma ise önceki gün sona erdi. Öğretmen Hüseyin G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı.