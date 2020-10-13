KKTC'de müzakere günü: İkinci tura kalan Akıncı ve Tatar, CTP ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerde ikinci tura kalan cumhurbaşkanı adayları Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret edecek.

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Tatar'ın parti yetkilileri ile bugün saat 11.00'da bir araya gelmesi bekleniyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı ise ziyaretini 15.00'da gerçekleştirecek.

Görüşmelerden sonra iki adayın da açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Seçim ikinci tura giderken, adada tüm gözler Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne döndü. Parti'nin adayı Erhürman ikinci tura kalamamasına rağmen yüzde 21,67 oy alarak Tatar ve Akıncı'nın arkasında kaldı. Bu yüzde 21.67'nin ikinci turda hangi adaylara gideceği seçimin kaderini belirlemekte büyük rol oynayabilir.

İki partinin de CTP'nin oylarına talip olacağı konuşuluyor.