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KKTC'de Koronavirüs nedeniyle 'tam sokağa çıkma yasağı' ilan edildi

30 Mart 2020 19:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgınla mücadele kapsamında yeni karar alındı. KKTC'de akşam 21.00'dan sabah 06.00'ya kadar tamamen sokağa çıkmak yasaklandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada bu yasağın kısmi değil tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurdu.

Özersay, süpermarketler konusuna değinerek, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere kapatma cezası verilebileceğini bildirirken, belediyelere hijyen ve mesafe kurallarını uygulatma konusunda çağrı yaptı. Bakan, marketlerin yarından itibaren akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederken, misafirlik ve ziyaretlerin artık mümkün olmadığını belirtti.

(İHA)

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