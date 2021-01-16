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KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

16 Ocak 2021 22:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı yarın yürürlüğe girecek.

Kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor

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