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KKTC'de 17 gündür Koronavirüs vakası tespit edilmedi; tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor

04 Mayıs 2020 23:39

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 17 gündür yeni Koronavirüs vakası görülmediğini belirtti.

Pilli, son 24 saatte bin 419 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını aktarırken, testlerin sonucuna göre, 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını belirtti. Toplam test sayısının 15 bin 428’e ulaştığını ifade etti.

Pilli, KKTC’de bugüne dek 108 vaka görüldüğünü ve 4 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan birçok iş yerinin bugün yeniden açıldığını ifade eden Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine bir kez daha dikkati çekti.

Tedbirler, 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlarken, okullar, restoranlar ve bazı devlet kurumlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.
 
KKTC Bakanlar Kurulu, tarafından sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verilirken, pazar günleri ise kısmi sokağa çıkma yasağının devam etmesi kararlaştırıldı. Kurul, ayrıca gece 21.00 ile 06:00 saatleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının ise 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıklarken, sokakta maske takma zorunluluğu getirildiğini aktardı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada işletmelerin çalışanlarına gerekli testleri yaptırması koşulu ile restoran, kafe ve büfelerin 11 Mayıs tarihinden itibaren paket servis hizmeti başlatılabileceğini aktardı.
 

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