KKTC'de 17 gündür Koronavirüs vakası tespit edilmedi; tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 17 gündür yeni Koronavirüs vakası görülmediğini belirtti.

Pilli, son 24 saatte bin 419 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını aktarırken, testlerin sonucuna göre, 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını belirtti. Toplam test sayısının 15 bin 428’e ulaştığını ifade etti.

Pilli, KKTC’de bugüne dek 108 vaka görüldüğünü ve 4 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan birçok iş yerinin bugün yeniden açıldığını ifade eden Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine bir kez daha dikkati çekti.

Tedbirler, 52 gün sonra kademeli olarak kaldırılmaya başlandı