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KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Haritalar BM'nin tasarrufunda

Barış Burcu, Cenevre'de süren Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı

12 Ocak 2017 02:52

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis'in, kendi haritalarını BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'ye sunduklarını belirterek, "Haritalar şu an tamamen BM'nin tasarrufundadır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Burcu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan ve bu akşam sona eren müzakerelerin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Liderlerin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını aktaran Burcu, "İki lider birbirlerinin haritasını gördüler. BM uzmanı, Rum ve Türk uzmanlar birlikte bir çalışma yaparak sunulan bu iki haritanın daha önce Mont Pelerin'de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediler." dedi.

Burcu, sunulan haritaların tamamen BM'nin tasarrufunda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28,2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29,2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi ve BM'ye teslim edildi. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere yerine götürüldü."

 

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