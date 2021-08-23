KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetiminin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerde'in KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etmesine tepki göstermesiyle ilgili olarak, "Rum yönetiminin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatar, "Tümgeneral Gjerde’nin GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile görüşmesini ve bu görüşmede, Türkiye ile KKTC bayraklarının bulunmasını hazmedemeyen Rum yönetimi, Tümgeneral Gjerde’ne yönelik çirkin saldırılar başlatırken; görevden alınması için de girişimlerde bulunuyor. Rum yönetiminin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez. Bu çirkin saldırılar, Rum yönetiminin ırkçı, köhnemiş, insanlık dışı zihniyetinin değişmediğini göstermektedir." dedi.

"Rum kesiminin, kendisini Kıbrıs'ın tek hakimi ve Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gördüğünü" belirten Tatar, KKTC'nin yok sayılmasını kabul etmediklerini vurguladı. Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, bu Ada'da en az Rumlar kadar her türlü haklara sahiptir" diye konuştu.