KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mecliste bana destek az olsaydı Ankara da sıkıntı yaşardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişte genel başkanlığını yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nin seçimlerde birinci parti olmasının ardından, mecliste kendine destek az olsaydı Ankara'nın da sıkıntı yaşayacağını, çünkü mevcut yönetimin kendi siyasetini desteklediğini söyledi.

Milliyet gazetesine verdiği söyleşide, "Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, yeni konjonktür, jeopolitik, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge, göklerde SİHA’lar, İHA’lar her şey artık bambaşka noktada. Kıbrıs, eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz hiç değil!" ifadelerini kullandı ve "Türkiye daha proaktif bir siyaseti savunmakta" diye konuştu.

Tatar, "Bu seçimde yüce mecliste benim siyasetimi benimsemeyen milletvekili sayısı 25-30’larda olsaydı, gerçekten çok büyük bir sıkıntıya girerdim. Çünkü o zaman 'Biz federasyonu savunuyoruz, Cumhurbaşkanı'nın söylemi boşa çıkmıştır. Cumhurbaşkanı gerçekten halkı temsil etmiyor, görevini bıraksın veya siyasetini değiştirsin!' diyeceklerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz, gibi benim siyasetimi desteklemektedir" diyen Tatar, UBP'nin seçimlerde kötü bir sonuç almasının "Türkiye'de de sıkıntı yaratacağını" ifade etti.