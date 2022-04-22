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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi

"Hükümet kurma çalışmalarını bitirip pazartesi sabahına kadar yeni bakanlar kurulu listesini sunmayı planlıyoruz"

22 Nisan 2022 21:10

KKTCKıbrıshükümetersintatarfaizsucuoğlu
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