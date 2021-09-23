KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan CHP'li Çeviköz'ün "Mavi Vatan" açıklamasına yanıt: Mücadelemize yayılmacılık demelerini üzüntüyle izliyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz’ün “Mavi Vatan” hakkındaki sözleri üzerine “Bizim dostlarımızın çıkıp da Mavi Vatan mücadelemize yayılmacılık demelerini gerçekten üzüntüyle izliyorum ve anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

Sabah yazarı Hilal Kaplan’a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle New York’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

Kaplan’a CHP Dış Politik Başdanışmanı Çeviköz’ün Mavi Vatan üzerine “Tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram gibi” sözlerini değerlendiren Tatar, şunları söyledi:

“CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamasını anlayamadım ve garipsedim. Mavi Vatan'da hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin hakları olduğu açıktır. Ezber ve havada kalan temelsiz iddialar değildir bunlar. Haritaya baktığınızda Yunanistan, Kıbrıs adasına 700 mil uzaklıkta. Türkiye 40 mil uzaklıkta. Yani ben şaşıyorum, bu kadar yakın coğrafya içerisinde 80 milyon nüfusuyla Türkiye ana kıta, 2000 kilometreye yakın kıyı şeridi var. Yetki alanlarımız ortada. Bizim dostlarımızın çıkıp da Mavi Vatan mücadelemize yayılmacılık demelerini gerçekten üzüntüyle izliyorum ve anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü amaç hakkımız olanı almaksa, bu mücadeleye bağlıdır. Bu açıklama olmadı. Asla kabul etmem.”