KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'e: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis'e "gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması" ve "diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'in dün Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamaya yazılı yanıt verdi.

Tatar, "Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un 'Anastasiadis iki devletli çözüm istedi' açıklamasından sonra Rum kesiminde konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Anastasiadis 2021'de yaptığı ilk açıklamada 'Federasyondan başka bir çözüm şeklini görüşmem, Crans Montana'da savunduklarıma bağlıyım' derken iki devletli çözüm şeklini BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin kurguladığını ileri sürerek, sorumluluğu ona yüklemeye çalışmıştır" ifadesini kullandı.

Anastasiadis'in iki devletli çözümün gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığının bilindiğini belirten Tatar, Rum liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde de bunu dile getirdiğinin bizzat Çavuşoğlu tarafından da açıklandığını hatırlattı. Tatar, şöyle devam etti:

"Ama ne var ki Rum Ortodoks Kilisesi, AKEL, ELAM ve diğer unsurların büyük baskısı altında kalan Sn. Anastasiadis, eski politikalara geri dönmek zorunda kalıyor. Bunların yanı sıra, Anastasiadis söz konusu açıklamasında, 22 Eylül 2017 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektubunda ileri sürdüğü iddiaları tekrarlarken 'Türkiye'nin Kıbrıs'ı ilhak etmek için girişimlerde bulunduğu' iddiasını da yeniden gündeme getirmiştir. 'Zürih-Londra Antlaşmaları Türkiye için bir ara istasyondan başka bir şey değildi, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının uygulanmasını her alanda engelledi' iddiasında da bulunurken, yine gerçekleri gizlemeye çalıştı."



Kıbrıs Türk halkı ile Rum halkının eşit kurucu ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "Enosis'e (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) sıçrama tahtası" ve "ara hedef" olarak niteleyen Başpiskopos Makarios ile Rum-Yunan liderliği olduğunu hatırlatan Tatar, bu hedefe yönelik olarak Akritas Planı hazırlanırken, Rum gizli örgütlenmesi ve silahlanmasının da sürdüğünü ifade etti.

"Temennim egemen iki devletli çözüm şekline ulaşmamız"

Tatar, özellikle 2017'de Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda federasyona dayalı çözüm şeklinin çöktüğünü ve Rum tarafının adil bir anlaşma istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Tüm bu nedenlerle, Türkiye'nin desteğiyle de egemen iki devlete dayalı çözüm şeklini gündeme getirdik. Devletimizin varlığı, halkımızın egemenliği, özgürlüğü ve güvende yaşaması için egemen iki devletli çözüm diyoruz. Bu yolda da yürümeye devam edeceğiz. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e çağrım, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir. Dileğim ve temennim 2021 yılında egemen iki devletli çözüm şekline ulaşmamızdır."