KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık federal temelde bir anlaşma olamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara ziyareti öncesi havaalanında yaptığı açıklamada, artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını ifade ederek, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de yapılacak 5+BM Konferansı öncesinde Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etti. Tatar, özel uçakla gittiği Ankara ziyareti öncesinde Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Ankara’da Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştükten sonra yarın Cenevre’ye hareket edeceğini söyleyen Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşmesinin olacağını, resepsiyona katılacağını, bunun dışında da çeşitli görüşmelerde bulunacağını dile getirdi.

Tatar, Cenevre’de, amacın, KKTC adına, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak yeni iradeyi, yeni yol haritasını ortaya koymak olduğunu vurguladı. Seçildiği günden beri, BM Genel Sekreteri başta olmak üzere tüm ilgili taraflara defalarca egemen eşitliği söylediğini ifade eden Tatar, Türkiye ile de pozisyonlarının yüzde yüz örtüştüğünü kaydetti. Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağına dikkat çeken Tatar, Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı yaşayabileceğini, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini belirtti.

"Cenevre'de işin esası egemenlik görüşülecek"

“Cenevre’ye gönül rahatlığı içinde gidiyoruz” diyen Tatar, her şeyin açık şeffaf bir şekilde halkla da paylaşılacağını duyurdu. Seyahat etmenin kolay olmadığı bir dönemde bu ziyaretin yapıldığını da anımsatan Tatar, “Cenevre’de işin esası egemenlik görüşülecek” dedi. Tatar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Basın toplantısının ardından ülkeden ayrılan Tatar’ı Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı. (İHA)



