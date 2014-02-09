KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu: 3-5 aya referandumda anlaşabiliriz

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, önümüzdeki salı günü yeniden başlayacak görüşmeler öncesinde “Müzakere masasında anlaşma için gayret edilirse, 3-5 ay içerisinde referanduma gidecek yol alınabilecek“ dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 11 Şubat’ta başlayacak müzakereler öncesinde Milliyet gazetesine konuştu.

Masaya anlaşmaya varmak için oturduklarını kaydeden Eroğlu, “(Rum Yönetimi Lideri) Nikos Anastasiadis de, bizim gibi iyi niyet ve çözüm isteği ile masaya oturursa, kısa bir sürede anlaşmayı imzalarız” dedi. Eroğlu, Anastasiadis’e, “Ortak metin ısrarın yüzünden 5 ay kaybettik” diye seslendi.

‘Zaman harcamasın’

KKTC Cumhurbaşkanı, “Son öneriyi taraflar olarak benimsedik. Anlaşma umudu tekrar ortaya çıktı. Yaşayabilir, kalıcı bir anlaşma için gayret içerisinde olacağım. Bir anlaşma için büyük bir çabam olacak. Rumlar da aynı tavır içerisinde olmalı. Anastasiadis, müzakere masasına oturduktan sonra zamana oynamamalı. Zamanı harcamadan anlaşmaya yönelmeli. Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin de önerilerini dikkate almalı” diye devam etti. “Bizim anlaşma niyetimiz var. O nedenle masaya oturuyoruz. Eğer Eylül 2013’te görüşmelere başlamış olsaydık, nisan ayında referandum hedefini koymuştuk. Ancak şimdi bu süreç kaçırıldı” diyen KKTC lideri, “Müzakere masasında anlaşma için gayret edilirse, 3-5 ay içerisinde referanduma gidecek yol alınabilecek“ diye ekledi.

Garantiler kırmızı çizgi

Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda adımlar atacağını kaydeden Eroğlu, “KKTC halkının benimsemediği bir davranış içerisinde asla olmam. Halkımız bu nedenle bizlere güvenmekte ve destek vermektedir” dedi. Eroğlu, garantiler konusunun da Kıbrıslı Türkler için kırmızı çizgiler ve olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Bizim meclisimizde garantiler ile ilgili bir karar vardır. Bütün partilerin desteklediği bir karar. Bizler için garantiler hayati öneme sahiptir” dedi.

ABD, Eroğlu’nu kutladı

ABD’nin sürecin başlaması konusunda kendisine teşekkür ettiğini de açıklayan Eroğlu, “Dışişleri Bakan Yardımcısı William J. Burns, ‘uyumlu davranışınız ve liderliğiniz için sizi kutluyoruz’ dedi. ABD bölge için önemli bir devlet, Kıbrıs görüşmeleri ile yakından ilgilenmesi doğaldır” dedi. Eroğlu, çözümün Ortadoğu’ya istikrar getireceğine de dikkat çekti.

Kara kutu müzakereci

Cumhurbaşkanı Eroğlu, eski ‘özel temsilcisi’ Kudret Özersay’ı da ‘müzakereci’ olarak atadı. Yeni müzakereci Kudret Özersay “görüşmelerin kara kutusu” olarak biliniyor. Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile de çalıştı. Milliyet’e konuşan Özersay, “Olumlu sonuç almak için müzakere masasına oturuyoruz” dedi.