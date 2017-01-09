KKTC Cumhurbaşkanı: Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olma gibi bir siyasetimiz vardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini kabul etmesi gerektiğini belirtirek "Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olma gibi bir siyasetimiz vardır" dedi.

Milliyet'in haberine göre, "Türkiye’nin 800 bin kilometrekareye yaklaşan toprağı var. Kıbrıs’ın küçük toprağına ihtiyacı olduğunu düşünmem. Türkiye’nin 81 vilayeti var 82’nciye ihtiyacı olduğunu da düşünmem. Akıncı’nın Tayfur Sökmen olma düşüncesi de yoktur, olamaz" diyen Akıncı, Cenevre’de çözümün önü açılamazsa KKTC’nin demokratik, laik, özgür bir şekilde yoluna devam etme seçeneği bulunduğunu ancak önceliklerinin adada federal bir yapı kurulması olduğunu kaydetti.

Garantörlere çağrı

KKTC Lideri, konuşmasında garantör ülkeler ile Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler’in yanı sıra uluslararası topluma da Kıbrıslılara yardımcı olmaları çağrısındı bulunda.

Cenevre’den mutlaka bir sonuç çıkmayabileceğini, ihtiyatlı olduklarını belirten Akıncı, kendilerini zor bir haftanın beklediğine işaret etti. Kıbrıslı Türklerin güvenliği konusunda da açıklamalar yapan KKTC Lideri,

“Sadece ‘Korkuya gerek yoktur’ söylemiyle bunu elde etmek mümkün değil. Düzenlemelerini yapabilmek, gereklerini yerine getirmek gerekir” dedi. Bu süreçte Ankara ile yakın diyalog ve işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Akıncı, yakın istişare ve diyaloğun Cenevre’de de devam edeceğini kaydetti.

"Endişe edilmesin"

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis da, masada görüşülen planın Annan Planı’ndan daha iyi olduğunu belirtti. Kasulidis, “Müzakere masasına koyduğumuz önerinin Kıbrıslı Türklerin fiziki güvenlikle ilgili endişelerine cevap vereceği inancındayım” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, Rumlardan daha küçük bir toplum olduğuna işaret eden Rum Dışişleri Bakanı, “Biz defalarca, bu meselenin askerlerle çözülemeyeceğini söyledik. Askerler ne zaman müdahil olmaya çağrılsa hep tam tersi eylemde bulundular” diye konuştu.

Vatandaşların güvenliği ve onları korumak için eğitim alan polislerin olduğunu savunan Kasulidis, “Federal Kıbrıs’ta, bütün Kıbrıslıların güvenliğiyle ilgili bütün yapılar var olacak” dedi.

Rum Bakan ayrıca, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar hep çözüm istediğini söylediğini hatırlatarak “Erdoğan Cenevre’de kartlarını açmalı” dedi.