KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan\'da bir araya gelecek olmasını \'önemli bir kavşak\' olarak değerlendirdi. Akıncı, \"Bu geldiğimiz kavşakta bundan sonra gidilecek yolu nasıl görüyoruz, gerçekten bir yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir. Birlikte yürünecek bir yolumuz var mıdır? Yoksa herkes ayrı ayrı yollara mı gidecek? Bu görüşmenin önemi ve anlamı budur” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesinden sonra basına açıklamalar yapan Akıncı, \"Anastasiadis ile 16 Nisan’daki buluşmanın tamamen bir niyet araştırması olduğunu, bunun müzakerelerin yeniden başlangıcı olmadığını\" kaydetti.

Akıncı şöyle devam etti:

\"Bu adada yaşayan toplumlar olarak, bu adanın geleceği en fazla bizi ilgilendiriyor, halk tarafından seçilen temsilciler olarak bir araya gelip adanın geleceği hakkında ne düşündüğümüzü birbirimize söylememiz son derece gerekli oldu. Gelişmelere aynı bakış açısı ile mi bakıyoruz? Bu güne kadar yapılan ve yapılamayanlardan aynı dersleri mi çıkarıyoruz? Tüm bunları açık kalplilikle konuşmak üzere gideceğim.\"

Sürecin \'Dönüşümlü Başkanlık\'ta kilitlendiğine işaret eden Akıncı, \"Kıbrıs Rum yönetimi liderinin dönüşümlü başkanlığın bir anlaşmanın olmazsa olmazı olacağını toplumuna söylemesini temenni ettiğini\" söyledi.



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