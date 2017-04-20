KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili, "Önümüzdeki iki ay çok önemli. Bu iki ay içerisinde bir çözüm hedefinin çerçevesini çizmek niyet varsa mümkündür. Çünkü müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi üyesi gazi ve ailelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için 1968’den bu yana her şeyin konuşulduğunu, bir 50 yıl daha konuşulamayacağını ifade etti. Akıncı, Rum tarafının bir zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bizi adada bir azınlık olarak değil, kendilerine eşdeğer bir toplum olarak, bu adanın ortakları olarak görmeleri lazım." diyen Akıncı, "Barış ortamında hem Türk ve Yunan ulusları, hem de bu adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar çok daha iyi bir gelecek kurabilirler ve huzur içerisinde çok daha iyi bir geleceğe yol alabilirler. Yeter ki birbirimizin haklarına saygılı olalım." ifadesini kullandı.

Kıbrıs’ta yaşayabilir bir federal çözüm için üç hususun önemine işaret eden Akıncı, "Bunlar; özgürlüğümüz, eşitliğimiz, güvenliğimizdir. Güvenliğimizi tehdit altında bırakmayacak formüllere ihtiyaç var. Bu üç asgari unsuru içeren anlaşma için çalışıyoruz. İki yıldır gayret gösteriyoruz. Arzu ederdik ki şimdiye kadar olumlu bir yere varalım." diye konuştu.

"Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı"

Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki iki ayın müzakereler açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iki ay içerisinde bir çözüm hedefinin çerçevesini çizmek niyet varsa mümkündür. Çünkü müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı. Bir 50 yıl daha konuşamayız. Ya anlaşırız, o zaman KKTC kurulacak federal ortaklık devletinin bir parçası haline gelir ya da kuramıyorsak o zaman KKTC yoluna devam eder. Türkiye ile de dost ve kardeş bir ülke olarak diğer ülkeler arasında yerimizi alarak yolumuza devam ederiz. İstediğimiz birincisidir. Çözüm herkesin yararınadır."