KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Maraş benden saklandı; yapılanlar demokrasinin yüz karası ve seçimlere doğrudan müdahalenin devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 46 yıldır kapalı olan Maraş sahil şeridini açma kararının kendinden habersiz alınmasına tepki gösterdi. Akıncı, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi

SİM Tv'den Meyil Adakul'a açıklamalarda bulunan Akıncı, "Kendisinin seçilmemesi yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapıldığını" ifade etti. Başbakan Ersin Tatar, Maraş'ı açma kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere geldiği Ankara'da duyurmuştu.

Akıncı, "Türkiye’den su gelmesine kimsenin karşı olmadığını, tam tersine Kıbrıslı Türklerin teşekkür ettiğini ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına rağmen ısrarla böyle bir olayın seçim malzemesi yapılmasına da kimsenin onayı olmadığını" belirtti.

KKTC'de Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerin Cumhurbaşkanlığı makamını muhattap kabul ettiğini dile getiren Akıncı, “Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi.

"Maraş hamlesinin ve etkinliğin bir adaya puan kazandırmak adına yapıldığının açık olduğunu" iddia eden Akıncı, “Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar’a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır” dedi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar günü yapılacak. Tatar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın karşısına aday olarak çıkacak.