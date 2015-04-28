KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı 2 Mayıs'ta Rum liderle buluşuyor

KKTC'de pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı'nın 2 Mayıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşeceği belirtildi.

Rum hükümet sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrısl iki liderin müzakerelere yeni bir ivme kazandırmak için 2 Mayıs'ta bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

‘Anavatan-yavru vatan’ polemiği

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında dün "yavru vatan" polemiği yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı yapılan "anavatan-yavru vatan" açıklamalarından sonra KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Akıncı'ya Türk Dışişleri gelenekleri uyarınca ilk yurtdışı ziyaretlerin KKTC ve Azerbaycan'a yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda özel bir davete gerek olmadığını ve kendisini Ankara'da görmek istediğini iletmişti.

İlk yurtdışı ziyareti Ankara'ya

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da mazbatasını aldıktan sonra perşembe günü yemin ederek görev devir tesliminin gerçekleşeceğini belirterek ilk yurtdışı ziyaretini Ankara'ya yapacağını belirtmişti.