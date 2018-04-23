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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı: Ada'nın bölünmesinin sebebi Rumlardır, nerede durmaları gerektiğini bilemediler

"Bu adada ortak, eşit bir yaşam yerine, tüm adayı Yunanistan'a bağlamak istediler"

23 Nisan 2018 18:16

Güney Kıbrıs yönetiminin ‘ortak, eşit bir yaşam yerine Ada’yı Yunanistan’a bağlamaya’ çalıştığını savunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Eğer ada bugün bölünmüş noktadaysa bunu nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır" dedi.

23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan Akıncı, gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Rum toplumunun liderliği, uzun yıllar büyük yanlışların peşinde koştu. Nerede durmaları gerektiğini bilemediler. Bu adada ortak, eşit bir yaşam yerine, tüm adayı Yunanistan’a bağlamak istediler, Enosis emellerinin ardından koştular. Eğer ada bugün bölünmüş bir noktadaysa bunun nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hep haklarımızı korumanın peşinde olduk. Bu topraklarda, eşit, özgür insanlar olarak adil ölçüler içinde ve çözümü makul olanda aradık. Bugün yine aynı noktadayız. Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz. Yine bu adada eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

KKTC’li siyasetçilere de uyarılarda bulunan Akıncı, "Bu topraklarda makul olanı ararken, bunun peşinden koşarken bir noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte bölünme, birbirimizle didişme lüksümüz yok" diye konuştu.

 

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