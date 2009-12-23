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KKTC bayrağına 'hilkat garibesi' dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la müzakere eden Rum lider Hristofyas, KKTC bayrağı için "hilkat garibesi" dedi

23 Aralık 2009 02:00

T24 - Kıbrıs'ta barışın sağlanması için KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la müzakere eden Rum lider Hristofyas, Beşparmaklar Dağı üzerindeki KKTC bayrağı için "hilkat garibesi" dedi.



Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Beşparmak Dağları üzerinde yer alan KKTC bayrağını "hilkat garibesi" olarak nitelendirdi.  


Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, Beşparmaklar'daki KKTC bayrağının, "işgali ve halkın bölünmüşlüğünü simgelediğini" savundu. Rum lider, "Tam karşımızda bu hilkat garibesi bayraklar duruyor. Bayrağın Beşparmaklar’dan yok olması, vatanın ve halkının yeniden birleşmesi için elimden geleni yapıyorum" dedi.


Beşparmaklar Dağları'ndaki bayrakları daha önceki Rum liderler de gündeme getirmişti. Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la müzakerelerde, bayrağın kaldırılmasını istemişti.


Denktaş'ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikilmişti.


12 futbol sahası büyüklüğünde olan ve gece de aydınlatılan KKTC bayrağı Rum kesimindeki birçok bölgeden görülüyor.

 

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