KKTC Başbakanlığında devir teslim

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu başkanlığında oluşturulan yeni hükümetin dün Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından onaylanmasının ardından bugün Başbakanlıkta görev devir teslimi yapıldı.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, 4 yıldır sürdürdüğü Başbakanlık görevini UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'na devretti.



KKTC'de yeni hükümetin oluşumuyla bugün ilk görev devir teslimi Başbakanlıkta yapıldı. Birbirlerine teşekkür ederek başarı dileyen iki liderin esprileri ve kahkahaları dikkati çekti.



Başbakan Ferdi Sabit Soyer, yeni Başbakan Derviş Eroğlu'nu merdivenlerde karşıladı ve makam odasına kadar eşlik etti.



Bir süre kahve içerek sohbet eden Soyer ve Eroğlu, daha sonra basına açıklamalar yaparak görev devir teslimini tamamladı.



Soyer: "Değişmeyen tek şey Kıbrıs Türk halkının varlığı"



Ferdi Sabit Soyer, "Biz farklı bir program sunduk seçimlerde. Halkımız anayasal süreçler ve demokratik değerler toplamında bizden farklı bir program sunan UBP ve onun Genel Başkanı Dr. Derviş Eroğlu'nu birinci parti getirerek Başbakanlığa layık görmüştür. Kendi görüşleri ve programı doğrultusunda ülkemizi daha ileri götürmek için yapacağı pek çok çalışma vardır" diye konuştu.



Kendilerinin de, yapıcı katkıyı sürdürmeye gayret edeceklerini belirten Soyer, "Önemli olan ülkenin bekasıdır, ileriye gitmesidir, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasıdır" dedi.



Eroğlu: "Siyasi hayat sürdükçe değişimler olacak"



Yeni Başbakan Derviş Eroğlu ise, seçim sonuçlarına göre hükümeti kurma görevini aldığını, Başbakanlığın devir tesliminin de bir prosedür olduğunu belirterek, siyasi hayat devam ettiği sürece seçim yarışları ve görev değişimleri olacağını söyledi.



KKTC insanını daha mutlu, huzurlu, güvenli yaşatmak için hükümet ve parlamentodaki arkadaşlarıyla çalışacaklarını vurgulayan Eroğlu, ana muhalefet görevini üstlenen CTP'nin ve bakanlık yapanların tecrübelerinden yararlanarak sorunları aşmaya çalışacaklarını ifade etti.



Derviş Eroğlu, Meclis çatısı altında uyum içinde çalışmanın, bazı kararlar etrafında birleşebilmenin "asli görevleri olacağını" vurgulayarak, "Sayın Başbakana verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Ana muhalefet görevinde de başarılar dilerken fazla saldırmasın bize diyorum" ifadelerini kullandı.



Eroğlu'nun bu sözü üzerine kahkaha atan Soyer'den, "Her zaman tatlı tatlı gideriz Derviş Bey" cümlesi işitildi. Soyer'e yeni görevinde ve yaklaşan CTP kurultayda başarı da dileyen Eroğlu, "Biz eski dostlarız, bazen birbirimizi eleştirir, bazen de beraber tavla oynarız. Ama neticede KKTC insanıyız ve bu topraklarda halkımızla beraber yaşama kararlılığındayız. Bundan sonraki çalışmalarında da birlik, beraberlik ve samimi diyalog temel prensiplerimiz olacaktır" dedi.

