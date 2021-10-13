KKTC'de hükûmet düştü

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükûmetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Tatar ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Saner, "Hükûmetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

Hükûmet ortağı partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Saner, "UBP, tüm milletvekilleri ile Mecliste yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki milletvekillerini sağlayamaması gerek YDP’nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin de istifa etmesi ile, bugün itibarıyla Mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi sayın Cumhurbaşkanı’na iade etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının baş gösterdiği zorlu şartlarda bir azınlık hükûmeti kurduklarını belirten Saner, UBP olarak erken seçime de hazır olduklarını söyledi.

Aralık 2020'de Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile koalisyon hükûmeti kuran Saner, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükûmet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükûmet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini" ifade etmişti.

Saner istifasıyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı

“Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, kovid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine, bir anlamda zorunlu olarak kuruldu.

8 Aralık 2020’de koalisyon protokolü imzalanır 19 Aralık 2020’de Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi.

Ben, bizlere dışarıdan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk.

Pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biriyiz.

Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız.

Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz.

Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir.

Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki bu Meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz.

Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır.

Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu.

Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim.

Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim; Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin Devletimiz, Ülkemiz, Halkımız için başarılı olması, her hangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım.

Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır.

8 Aralık’tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları’na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”