-KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK ELEŞTİRİLERİ YANITLADI LEFKOŞA (A.A) - 17.07.2010 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye ziyaretinin bazı sendika ve medya kuruluşları tarafından saptırıldığını ve halkın yanıltıldığını belirterek, kendisinin ve heyetinin aşağılandığı, halka hakaret edildiği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti. Küçük, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak gittiği Türkiye'deki temaslarıyla ilgili basında çıkan eleştiriler hakkında yazılı açıklama yaptı. Küçük, açıklamasında şunları belirtti: ''Resmi ziyareti gölgelemek ve halkımızı yanıltmak maksadıyla bazı sendikaların ve medya kuruluşlarının olayı çarpıtma gayreti içinde olmalarını esefle müşahede etmiş bulunuyorum. Gerek benim ve beraberimdeki heyetin orada aşağılandığı, gerekse halkımıza hakaret edildiği şeklinde ortaya atılan iddialar gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Böylesi yayınların yapılmış olması hem Anavatan Türkiye açısından hem de bizim açımızdan son derece üzücüdür.'' Açıklamasında, KKTC heyetinin ziyarette en üst düzeyde ağırlandığını, kendilerine A tipi protokol uygulandığını ve Başbakan Erdoğan'ın dört saat heyetle olduğunu ifade eden Küçük, gerek baş başa ve heyetler arası görüşmelerde gerekse Başbakanlık Konutunda KKTC heyetine verilen yemekte Kıbrıs ile ilgili pek çok konuyu derinlemesine değerlendirdiklerini dile getirdi. Küçük, ''Bu temaslarımız sırasında Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs konusuna gösterdiği ilgi ve hassasiyeti çok büyük bir memnuniyetle müşahede ettim. Sayın Başbakan'ın hükümetimizin aldığı kararlara verdiği destek bizzat kendisi tarafından ifade edilmiş ve Anavatan Türkiye'nin her zaman olduğu gibi yanımızda olmaya artan bir şekilde devam edeceği bir kez daha teyit edilmiştir'' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de İstanbul'da yapılan görüşmede, KKTC'ye desteği çok büyük bir samimiyetle ifade ettiğini kaydeden Küçük, ''Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs konusuna özel bir ilgi göstermesi ve hükümetimizin kararları ile uygulamalarını yakından takip ve takdir ediyor olması bizleri son derece memnun etmiştir'' diye devam etti. ''Bu gerçekler yalnızca bizler için değil, sağduyu sahibi halkımız için de gurur vesilesidir'' ifadesine yer veren Küçük, ''Anavatan Türkiye'nin her zaman en kötü koşullar altında bile hep KKTC'nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini'' vurguladı. Başbakan Küçük, Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, aldıkları ekonomik kararlara Türk Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Gül'ün tam destek belirttiğini ifade ederek, bu olumlu havanın bundan sonraki hükümet çalışmalarına katkısı olacağını söyledi. Küçük, Türkiye'den su ve elektrik getirilmesi projelerinin ise artık somut, elle tutulur hale geldiğini bildirdi. Eylül ayında kendilerinin de katılımıyla Dragon çayında temel atma töreni yapılacağını açıklayan Küçük, tüm bu çalışmaların Türkiye'nin KKTC'ye verdiği değer ve sorunları çözmek için ortaya koyduğu gayretin somut sonuçları olduğuna işaret etti.