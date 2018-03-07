KKTC Başbakanı Erhürman, resmi ziyaret için geliyor

Ankara (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, resmi bir ziyaret için Türkiye\'ye geliyor. Ziyaret yarın gerçekleşecek.

Ziyarete dair Başbakanlık\'tan tapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tufan Erhürman, 7 Mart 2018 tarihinde ülkemize bir resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Mutad olduğu üzere Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret çerçevesinde, Sayın Başbakanımız ve Başbakan Sayın Erhürman, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususları ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele alacaklardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Erhürman’a bu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay da eşlik edecektir.\"