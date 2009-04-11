KKTC Başbakanı: Başsavcılık tehdit ediliyor

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Ergenekon belgelerini incelemesi için gönderdiği başsavcılığın tehdit edildiğini belirtti. Soyer, “Kim olursa olsun, bir darbeye doğru giden bir müdahaleyi hiçbir demokrat insanın kabullenmesi mümkün değil” dedi.



Soyer, Ergenekon soruşturması çerçevesinde ortaya çıkan ve KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu’nun adının geçtiği belgelerle ilgili olarak Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenledi. Başsavcılığın, gerekli görmesi halinde Türkiye’deki resmi makamlarla yazışıp belge talep edeceğini kaydeden Soyer, 19 Nisan seçimleri sonrasında konuyu meclise götürüp, Meclis Araştırma Komitesi kurulması için başvuruda bulunacağını da belirtti.



Ergenekon’la ilgili KKTC’de de soruşturma açılması için Türkiye’deki herhangi bir resmi kurumdan bir talep gelmediğini belirten Soyer, belgedeki iddiaların Kıbrıs Türk halkını ilgilendirdiğini, bunların KKTC’nin resmi makamları tarafından inceleneceğini kaydetti.



Soruşturmayı neden seçim öncesinde talep ettiği yönünde eleştiriler aldığını belirten Soyer, belgeyi, Başsavcılığa sunmadan bir gün önce elde ettiğini, eğer iki ay öncesinden eline geçmiş olsaydı Meclis’te araştırma komitesi kurdurmuş olacağını, belgede adı geçen kişilerin de burada ifade vermiş olacağını söyledi.



Soyer, “Bunun seçimlerle ilişkilendirilmesini anlamam mümkün değil. Bir darbeye doğru giden bir değişikliği hiçbir demokrat insanın kabullenmesi mümkün değildir” dedi. Soyer, başvurusunda, Rauf Denktaş’la ilgili düzeltme yapıp yapmayacağıyla ilgili soru üzerine, Denktaş’a suçlama bulunmadığını, Denktaş’ın bunu kendisine suçlama gibi aldığını kaydetti. Soyer, “Herkesin endişesini tatmin edemem” dedi. (aa)

