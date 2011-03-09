-KKTC BAKANLAR KURULUNDAN GREVLERE ERTELEME LEFKOŞA (A.A) - 09.03.2011 - KKTC Bakanlar Kurulu, Sendikal Platform'un hükümetin ekonomik önlemlerine tepki olarak 11 Ocak'tan bu yana Mahkemeler ve Nüfus Kayıt Dairesi'nde uyguladığı grevleri 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Kurul Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, ''grev erteleme kararının, mahkemelerdeki grevin, adaletin gecikmesi ve adalet mekanizmasında sıkıntı yaratması, Nüfus Kayıt Dairesi'nde ise grevin son nokta olarak kalmaması için alındığını'' söyledi. Sendikal Platform, hükümetin ekonomik tedbirlerine tepki olarak 11 Ocak'tan bu yana bazı kurumlarda süresiz greve gitmişti. Sendikal Platform, Bakanlar Kurulu'nun Mahkemeler ve Nüfus Kayıt Dairesi'ndeki grevleri erteleme kararına tepki göstererek, ''mücadelenin süreceğini'' açıkladı.