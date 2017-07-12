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KKTC, aşırı sıcaklardan dolayı dışarıda çalışmayı yasakladı!

KKTC hava sıcaklığının 12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında işçilerin dışarıda çalışmasını yasakladı

12 Temmuz 2017 02:27

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, artan sıcaklar nedeniyle güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için 12:00-16:00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin yapmış olduğu son meteorolojik değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ışığında; çok sayıda sektör temsilcisi örgütün hassasiyetini de dikkate alarak; KKTC hava sıcaklığının 12,13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında 3 gün , mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden; dışarıda çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası'nın 36'ncı Maddesi'nin verdiği yetkiye dayanarak, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır.

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerini kapsayan, 12.00-16.00 saatleri arasındaki uygulamaya aykırı çalışma tespit etmesi halinde; Bakanlığımıza bağlı ALO 102 İhbar Hattı'na ulaşabilecektir. Tüm işverenlerimizin ve çalışanlarımızın Bakanlığımızın aldığı bu karara duyarlılık göstermesi önemle rica olunur" denildi.

 

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