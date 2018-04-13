KKTC / Akıncı: Hepimiz bu adada barış ve huzur istiyoruz

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 13 Nisan (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hepimiz bu ülkede, bu adada barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuşakların bu adada bizlerin çektiği sıkıntıları yaşamamalarını istiyoruz. Bu adanın hepimize yeterli olduğunu değerlendiriyoruz ve bu nimetlerden adil bir şekilde yararlanabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta iki toplumun bir birini anlaması, ortak paydalarda buluşabilmesi, ortak bir geleceği tahayyül edebilmesi, ortak bir vizyonu paylaşabilmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, bunun da ancak diyalog yoluyla birbirini anlamaya çalışmayla olabileceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün KKTC Meclisinde temsil edilen ve toplantıya icabet eden liderlerle yaptıkları toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi. Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan’da 10 aylık bir aranın ardından sosyal içerikli bir yemekte bir araya geleceklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleriyle bir durum değerlendirmesi yaptıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Uzun yıllar, uzun süren müzakereler yapıldığına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, 2018 yılının Kıbrıs müzakere tarihinin 50. yılı olduğunu hatırlattı

Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan dolayı Kıbrıs Türk tarafı olarak ucu açık bir müzakere sürecinin söz konusu olamayacağını, bunun eskiye ait bir yöntem olduğunu söylediklerini anımsattı.

Akıncı, Kıbrıs’ın geleceğinin ortak gelecek olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bunu siyasi partilerle ortaklaşa yürütmek her zamanki gibi hedefimiz olmaya devam edecektir” dedi.

Görüntü Dökümü

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ile yaptığı toplantıdan genel ve detay görüntüler

- Toplantı sonrası Akıncı’nın açıklamaları