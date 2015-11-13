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KKTC 32'nci yaşını kutluyor

Resmi kutlamalar, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak

13 Kasım 2015 16:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 32’nci kuruluş yıl dönümü, tören ve etkinliklerle düzenlenecek. 

Resmi kutlamalar, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Aynı saatte 21 pare top atışı yapılacak. Yarın, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda saat 15.00’te, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda da 15.30’da anma töreni düzenlenecek. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pazar günü Başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler  yapılacak. 

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni ise saat 10.00’da tören birliklerinin denetlemesiyle başlayacak. Kültür Dairesi Devlet Halk Dansları gösterisinin ardından tören resmi geçitle sona erecek.

 

Türk Yıldızları ve Solo Türk'ten gösteri 

 

Etkinlikler çerçevesinde, Türk Yıldızları ve Solotürk de gösteri yapacak. Türk Yıldızları Akrotim ekibinden bir uçak ve Solotürk, pazar günü 11.10-11.50 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ve Gemikonağı-Lefke Cengiz Topel Anıtı, Türk Yıldızları Akrotim ekibinden yedi uçak ve Solotürk saat 15.15’den itibaren de Girne Atatürk Anıtı üzerinde gösteri uçuşu yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gökova Fırkateyni ile TCG Burakreis Denizaltısı Girne Turizm Limanı’nda, TCG Atak Hücumbotu ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda aynı gün 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

 

Gelen ve giden gönderilere özel damga 

 

Posta Dairesi Müdürlüğü, KKTC’nin kuruluşunun 32. yıldönümü nedeniyle bugün Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerin de pul üzerine özel tarih damgası uygulayacak.

 

Çeşitli etkinliklerin düzenlenecek

 

Şölende konserler, film, jimnastik, dans, tiyatro gösterileri, sergiler, tanıtımlar ve birçok etkinlik yapılacak. Aynı gün; Kalkanlı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda Kültür Dairesi Devlet Türk Halk Müziği ve Devlet Halk Dansları Topluluğu gösterileri yapılacak. Etkinlikler, 29 Kasım Pazar günü Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 19.00-21.30 saatlerinde gerçekleştirilecek Antakya Medeniyetler Korosu konseriyle son bulacak

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