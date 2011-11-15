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Dünya

KKTC 28. yılını kutluyor LEFKOŞA (A.A)

15 Kasım 2011 11:55

-KKTC 28. yılını kutluyor LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulüne, KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Dursun Ertürk, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, emekli Tuğamiral Aytekin Ersan başkanlığındaki Kıbrıs Barış Harekatı gaziler heyeti ile çeşitli kurum, kuruluş temsilcileri katıldı. Tebrik kabulünün ardından, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler kondu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, anıt özel defteri imzalandı. Buradaki törenin ardından, Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı'ndaki törene geçildi. Kutlamalar kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlenecek.

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