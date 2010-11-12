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KKTC 27 YAŞINDA  ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 00:28

-KKTC 27 YAŞINDA  ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Swissotel'de düzenlenen resepsiyona Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, siyasi parti temsilcileri, DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı, resepsiyona katılan konukları kapıda karşıladı.  KKTC'nin 27'nci yıl dönümü için hazırlanan pastayı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner kesti.

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