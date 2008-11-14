KKTC 25'inci yıl kutlamalarına başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 25. kuruluş yıldönümünü kutlamaları başladı.



KKTC Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün 21 pare top atışıyla başladı. Bayram dolayısıyla yarınki törenlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TBMM'yi TBMM Başkan Vekili Meral Akşener ve hükümeti de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek temsil edecek.



Kutlamalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Talat, yarın 08.30’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı’nda tebrikleri kabul edecek ve ardından Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Atatürk Anıtında iki ayrı tören düzenlenecek.



Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarındaki törenin ardından, Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki Resmi Geçit Törenine geçilecek. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile Devlet Bakanı Çiçek konuşacak.



Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi “Türk Yıldızları” da KKTC'nin 25. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında yarın 12.00-12.05 saatleri arasında Lefkoşa’da tören geçişi, 15.30-16.00 saatleri arasında da Girne Limanı üzerinde halka açık hava gösterisi yapacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri de Girne Antik Limanı ile Gazimagosa Limanına demir atacak. Gemiler, 15 Kasım Cumartesi günü saat 10.00-16.00 arasında halkın ziyaretine açık olacak.

