KKTC 25 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 25. kuruluş yıldönümü, tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığında tebrik kabulüyle başladı.



Tebrik kabulüne, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu, TBMM Başkanvekili Meral Akşener, KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Türkekul Kurttekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Hilmi Akın Zorlu, birlik komutanları, bakanlar, milletvekilleri, devlet ve hükümet yetkilileri, askeri yetkililer, kurum ve kuruluş temsilcileri, kutlamalar için KKTC'ye gelen heyetler ve vatandaşlar katıldı.



Tebrik kabulünden sonra, önce Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde, ardından Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarında tören düzenlendi. Her iki törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve Anıt Özel Defterleri imzalandı.



Resmi geçit töreni ise Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlendi. Buradaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramlarının kutlanmasıyla başladı.



Törende mesaj teatisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Talat'a takdim edildi. Talat da, mesajını Cumhurbaşkanı Gül'e iletmesi için İsen'e sundu.



Törene, Türk Dilli Haber Ajansları (TKA) istişare toplantısı için KKTC'de bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi de katılıyor.