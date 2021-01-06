KKTC 21 gün kapanmaya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan Koronavirüs vakaları nedeni ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 gün genel kapanmaya gidilebileceğini söyledi.

KKTC ve Rum tarafında artan Koronavirüs vak'aları nedeni ile KKTC tarafı 21 gün hafta süre ile kapanma konusunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artan Koronavirüs vakaları nedeniyle gerekli tedbirlere uyulmaması halinde 10-31 Ocak tarihleri arasında 21 gün kapanmaya gideceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 21 gün kapanmaya ilişkin detayları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor (İHA)