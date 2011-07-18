-KKTC 20 MEGAVAT ELEKTRİK VERDİ LEFKOŞA (A.A) - 17.07.2011 - KKTC ile Kıbrıs Rum tarafı arasında arasında varılan anlaşmanın ardından, Rum tarafına bugün 20 megavat elektrik enerjisi verildi. KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine elektrik verilmesine dün gece başlandı ve bu çerçevede Rum tarafına 16 megavat elektrik verildi. Bugün de 20 megavat elektrik verildi. Lefkoşa Trafo Merkezi ile Haspolat yakınlarındaki Herakles Trafo Merkezi arasında kurulan direkt bağlantı üzerinden verilmeye başlanan elektriğin miktarı, Rum tarafının talebi doğrultusunda belirleniyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Rum Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığı anlaşma uyarınca, KKTC'de elektrik talebinin yoğun olduğu saatlerde 60-70 megavat, talebin düşük olduğu saatlerde ise 100 - 120 megavat arasında elektrik vermeyi öngörüyor. Ağustos sonuna kadar devam edecek anlaşmaya göre Rum tarafına elektrik, kilovatı 43 kuruştan satılıyor. Anlaşma, talebe göre uzatılabilecek. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen patlama sonrasında Vasiliko'daki elektrik santralinin tahrip olmasından dolayı Kıbrıs Rum kesiminde büyük bir elektrik açığı ortaya çıkmıştı. Toplam enerji ihtiyacı günde bin 200 megavat olan Kıbrıs Rum kesimi, şu an 720 megavatlık enerji üretebiliyor. -RUMLAR, KKTC'DEN ELEKTRİK ALAN RUM YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ- Bu arada, Rum Başpiskoposu 2. Hrisostomos ve Rum siyasiler, KKTC'den elektrik alan Rum yönetimi lideri Dimitiris Hristofyas ve hükümetini eleştirdi. Rum radyosu, KKTC'den elektrik enerjisi alımına giden Rum yönetiminin siyasi partilerin ''hedef tahtası'' olduğunu duyurdu. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, patlamayla ilgili değerlendirme yaparken, ''Başkan Dimitris Hristofyas ilk andan itibaren bütün sorumluluğu alabilir, halkın sonuçları kabul edebilmesi için, sorgu memuru atanmasına şahsen karışmayıp bunu ya Meclise ya Yüksek Mahkemeye veya Başsavcılığa bırakabilirdi'' dedi. KKTC’den elektrik alınmasından da üzüntü duyduğunu belirten 2. Hrisostomos, ''Yetişebilsem, 'işgal' bölgelerinden elektrik getirmemelerini ve Başpiskoposluğa hiç elektrik vermemelerini söylerdim'' ifadesini kullandı. Rum Meclisi ve sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru da dolaylı yoldan ve Yeşil Hat Tüzüğü'ne uygun olsa da KKTC'den elektrik enerjisi almak zorunda olmasının, Rum yönetiminin sefilliği olduğunu söyledi. Bunun özellikle hassas bir konu olduğunu söyleyen Omiru, KKTC'yi ''sahte devlet'' olarak niteleyerek, ''Sahte devlet tarafından istismar edileceğinden kuşku yoktur'' iddiasında bulundu. AKEL partisi Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise KKTC'den elektrik enerjisi alımının doğru bir hareket olduğunu ve bunun için uygulanan yöntem dolayısıyla Rum yönetiminin bu hareketinin hiçbir şekilde KKTC'nin tanınmasını gündeme getiremeyeceği görüşünü ifade etti. KKTC'den elektrik alımına gösterilen tepkilere de değinen Kiprianu, ''Bu ülkede artık fanatizm ve kin duygularıyla değil, mantıkla hareket etmek zorundayız'' dedi. Avrupa Partisi (EURO.KO) Başkanı Didmitris Şilluris, elektrik alımı için KKTC ile yapılan anlaşmayı ''kabul edilemez'' olarak niteledi. Şilluris, Rum yönetiminin bu hareketinin, KKTC'yi ve Türk propagandasını siyasi açıdan güçlendirdiğini savunarak, ''Bu kabul edilemez yaklaşımlara hükümetin paniği yüzünden başvuruldu'' dedi. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis de KKTC'den elektrik enerjisi alımının, ''ciddi tehlikelere gebe olduğunu'' öne sürdü. Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Andonis Pashalidis, KKTC'den elektrik enerjisi satın alımı konusuna ne Rum yönetiminin ne de Elektrik İdaresinin (AİK) hiçbir şekilde karışmadığını söyledi. Pashalidis, gazetecilerin, siyasi partilerin KKTC'den elektrik alımı konusunda Hristofyas hükümetine yönelik suçlamalarını hatırlatması üzerine meseleye ne hükümetin ne de AİK'in hiçbir şekilde karışmadığını, bu konuda Rum Ticaret ve Sanayi Odasının (KEVE) faaliyet gösterdiğini belirtti.