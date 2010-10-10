K.Kore'nin veliaht liderinden gövde gösterisi

T24- Kuzey Kore lideri Kim Jong-il ile yerine devlet başkanı olması beklenen oğlu Kim Jong-un, ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.





Devlet televizyonu, iktidardaki İşçi Partisi'nin 65. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Pyonyang'da düzenlenen askeri töreni babasıyla birlikte izlerken görüntülenen Kim Jong-un geçen ay general rütbesine terfi ettirilerek hem partide hem de orduda üst düzey görevlere atanmıştı.



Bu atama kararları da, 27 yaşında olduğu düşünülen Kim Jong-un gelecekte babasının yerine ülkenin liderliğine getirileceği biçiminde yorumlanıyor.



Koyu mavi bir sivil kıyafetle meydandaki gösterileri izleyen babasının yanında oturdu.



Askeri geçit töreni sırasında tanklar ve uzun menzilli füzeler sergilenirken, füzelerin üzerindeki ''ABD ordusunu yen. Amerikan askerleri Kore Ordusu'nun düşmanı'' ifadeleri dikkat çekti.



Binlerce askerin katıldığı resmi geçit törenini izlemek üzere uluslararası basın da davet edildi.



Pyongyang'daki BBC muhabiri Michael Bristow, ''askeri geçit töreninin olağanüstü bir etkinliğe'' dönüştüğüne dikkat çekiyor.



Baba oğul Kim'lerin alana girişleriyle binlerce izleyicinin ayağa kalkarak liderliğini coşkulu bir şekilde karşıladıklarını kaydeden Bristow, Kuzey Korelilerin oğul Kim'i ''genç general'' olarak nitelemeye başladıklarını söylüyor.



Kim Jong-un'un 68 yaşındaki babasından devlet başkanlığı görevini devralmasıyla liderlik de üçüncü kuşak Kim'lere geçmiş olacak.





Ancak görev devir tesliminin ne zaman yapılacağı belli değil. Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in en küçük oğlu iki önemli göreve atandı. Kim Jong-il de 1980'deki siyasi kongreden ancak 14 yıl sonra liderlik koltuğuna oturmuştu.





Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in kız kardeşine de generallik rütbesi verildiği ve bunun da liderin ani ölümü durumunda görevi geçici olarak kız kardeşin alacağı anlamına gelebileceği yorumları da yapılıyor.



