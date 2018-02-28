K.Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah malzemesi gönderdiği iddia edildi

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımında da kullanılabilen malzeme gönderdi. New York Times gazetesinin Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin elde ettikleri bilgilere dayanarak yayımladığı habere göre Suriye'ye gönderilen malzeme arasında aside dayanıklı fayans, supap ve termometreler de bulunuyor. Raporda ayrıca Kuzey Koreli roket uzmanlarının Suriye'deki kimyasal silah ve roket imalathanelerinde görüldükleri de yer alıyor.

Rapor, Kuzey Kore yaptırımlarını denetleyen BM uzmanları tarafından hazırlandı. New York Times 2012 ile 2017 yılları arasında Kuzey Kore'nin Suriye'ye 40 parti malzeme gönderdiğini yazdı. "Suriye'nin daha fazla silah sahibi olmasının görmek istedikleri son şey olduğunu" belirten BM sözcüsü Stephane Dujarric gazetenin haberiyle ilgili somut açıklama yapmadı.

Döviz ihtiyacını silah satarak karşılıyor

Adı açıklanmayan BM üyesinin verdiği bilgiye göre Kuzey Kore Myanmar'a da, karadan havaya roket, balistik füze rampası ve konvansiyonel silah satmış. BM'ye sunulan raporda Kuzey Kore'nin petrol, doğalgaz ve silah ticaretiyle ilgili yaptırımları ihlal etmek suretiyle 9 ayda 200 milyon dolar döviz geliri sağladığı belirtiliyor.

Yeni inceleme başlatıldı

İç savaş boyunca pek çok kez kimyasal silah kullanmakla suçlanan Şam rejimiyle ilgili yeni bir inceleme başlatılmıştı. Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün(OPCW) Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırılarla ilgili Pazar günü inceleme başlattığı bildirilmişti. Söz konusu saldırılar arasında, Pazar düzenlenen ve bir çocuğun ölümüne yol açan saldırının da bulunduğunu belirtildi. Muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Guta'daki sağlık yetkilileri, bu saldırının ardından insanların klor gazına maruz kaldığına dair belirtiler tespit edildiğini açıklamıştı.

Suriye, 2013 yılında Doğu Guta'ya yapılan sarin gazı saldırısını izleyen uluslararası baskılar sonucunda kimyasal silahlarını imha etmişti. BM ve OPCW yetkilileri 2017 yılının Nisan ayında Han Şeyhun'a yapılan sarin gazı saldırısından da Suriye rejimini sorumlu tutmuştu. İnsan hakları savunucuları tarafından defalarca klor gazı kullanmakla da suçlanan Şam rejimi suçlamaları reddediyor.

DW,AP,dpa/AG,GY

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