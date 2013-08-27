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Dünya

'Kuzey Kore'nin gaz maskeleri ve silahlarına Türkiye'de el kondu'

Türkiye'nin, Kuzey Kore’den Beşşar Esad rejimine gönderilmek istenen gaz maskeri ve silahlara el koyduğu öne sürüldü

27 Ağustos 2013 14:45

Kuzey Kore’nin, Suriye’deki Esad rejimine gaz maskesi göndermek istediği ama maskelere Türkiye’de el konduğu iddia edildi. Gaz maskelerinin yanında, silah ve mühimmat da bulunduğu öne sürüldü.

Japon basınında yer alan habere göre, Libya’ya ait olan ‘Al En Ti Sar’ adlı nakliye gemisi, bu yılın başlarında Suriye’ye gönderilmek için yüklenen kargoyla yola çıktı.

Sankei Shimbun gazetesinin, adı açıklanmayan ABD askeri kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, gemi ABD ordusunun elde ettiği istihbarat sayesinde yakalandı. ABD’nin, müttefik ülkelerle gemiyi yakın takibe aldığı ifade edildi.

Çanakkale Boğazı’ndan 3 Nisan’da geçiş yaptığı belirlenen geminin, Türk yetkililer tarafından incelenmesinin ardından yoluna devam etmesine izin verilmediği ve kargosuna el konduğu belirtildi.

Gemide 1,400 tüfek, çok sayıda tabanca, 30 bin mermi ve kimyasal silahlara karşı koruma sağladığı anlaşılan gaz maskeleri bulunduğu bildirildi.

Gemideki kargonun Türkiye’de boşaltıldıktan sonra, karayoluyla Suriye’deki Esad rejimine bağlı güçlere ulaştırılmasının planlandığı düşünülüyor.

Sankei gazetesi, Türk yetkililer tarafından sorgulanan gemi kaptanının, ‘Kuzey Kore’den geldiklerini ve Suriye’ye silah taşıdıklarını kabul ettiğini’ belirtti.


Geçmişte de yardım göndermişti


Kuzey Kore ve Suriye arasında geçmiş yıllara uzanan askeri işbirliği olduğuna inanılırken, Pasifik ülkesinin geçmişte de Şam rejimine silah gönderdiği düşünülüyor.

K.Kore’nin, geçmişte Suriye’ye bir nükleer santral inşa edilmesinde yardım ettiğine dair haberler belirmişti. Söz konusu santral, 2007 yılında İsrail savaş jetlerinin bombalaması sonucu yok edildi.

South China Morning Post sitesinin verdiği bilgiye göre, Japonya’nın Kuzey Kore hakkındaki haberleri takip eden gazetelerinden biri olan Sankei Shimbun, güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.

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