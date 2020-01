K.Kore: Trump'ın BM konuşması bize savaş ilanıdır

Nafiz Albayrak / New York, 25 Eylül (DHA) - Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkesine karşı savaş ilan ettiğini, ülkesinin de gerekli her önlemi alacağını söyledi.

New York\'ta Birleşmiş Milletler binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, BM Genel Kurulu 72.Dönem Toplantıları\'nın açılışında yaptığı konuşmanın, ülkesine karşı savaş ilanı olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın da buna tanık olduğunu belirten Ri Yong Ho, ülkesinin ABD\'nin sınırda uçurduğu bomba yüklü savaş uçaklarını vurma kapasitesine ve hakkına da sahip olduğu uyarısı yaptı.